В Кузбассе разыскивают кареглазого вымогателя
Сотрудники новокузнецкого уголовного розыска просят кузбассовцев оказать помощь в розыске46-летнего Сергея Кобзарева.
46-летнего Сергея Кобзарева, уроженца города Новокузнецка, сотрудники уголовного розыска разыскивают за совершение вымогательства.
Приметы подозреваемого: на вид около 45 лет, рост 175 - 178 см, среднего телосложения, волосы черного цвета, коротко стриженые, глаза карие, нос прямой.
Если вам известно что-либо о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщите об этом в полицию.
Сделать это можно по телефонам в УМВД России по городу Новокузнецку: 8-950-592-25-81 или «02» (102 с мобильного).
ИСТОЧНИК KP.RU