2020-03-31T17:54:08+03:00
Происшествия

В Кузбассе разыскивают кареглазого вымогателя

Мужчина скрывается от стражей порядка
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе разыскивают кареглазого вымогателя. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.В Кузбассе разыскивают кареглазого вымогателя. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Сотрудники новокузнецкого уголовного розыска просят кузбассовцев оказать помощь в розыске46-летнего Сергея Кобзарева.

46-летнего Сергея Кобзарева, уроженца города Новокузнецка, сотрудники уголовного розыска разыскивают за совершение вымогательства.

Приметы подозреваемого: на вид около 45 лет, рост 175 - 178 см, среднего телосложения, волосы черного цвета, коротко стриженые, глаза карие, нос прямой.

Если вам известно что-либо о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщите об этом в полицию.

Сделать это можно по телефонам в УМВД России по городу Новокузнецку: 8-950-592-25-81 или «02» (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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