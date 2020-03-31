31 Март 2020 2020-03-31T17:54:08+03:00

В Кузбассе разыскивают кареглазого вымогателя. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Изменить размер текста: A A

Сотрудники новокузнецкого уголовного розыска просят кузбассовцев оказать помощь в розыске46-летнего Сергея Кобзарева.

46-летнего Сергея Кобзарева, уроженца города Новокузнецка, сотрудники уголовного розыска разыскивают за совершение вымогательства.

Приметы подозреваемого: на вид около 45 лет, рост 175 - 178 см, среднего телосложения, волосы черного цвета, коротко стриженые, глаза карие, нос прямой.

Если вам известно что-либо о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщите об этом в полицию.

Сделать это можно по телефонам в УМВД России по городу Новокузнецку: 8-950-592-25-81 или «02» (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU