2020-04-01T05:29:30+03:00
Происшествия

Два брата-близнеца с ножом в руках ограбили комиссионку

Их добычей стали четыре мобильника и немного денег
Екатерина РОМАНОВА
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Два брата-близнеца с ножом в руках ограбили комиссионку. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.Два брата-близнеца с ножом в руках ограбили комиссионку. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Почти семейный подряд организовали два брата-близнеца из города Березовского. Вооружившись ножом, они ограбили комиссионный магазин.

Работница одной из комиссионок в Березовском наверняка растерялась, когда в магазин зашли двое мужчин. Их лица были прикрыты шарфами, а в руках одного из них был нож. Вооруженный незнакомец уверенно прошел за прилавок, пригрозил расправой и потребовал деньги из кассы. Женщине не оставалось ничего иного, как отдать ему выручку. Заодно незнакомец забрал четыре мобильных телефона. В общей сложности ущерб составил 50 тысяч рублей.

Момент нападения попал на камеры наблюдения, а неподалеку от магазина стражи порядка обнаружили верхнюю одежду, в которой злоумышленники совершили нападение. А позже в одном из налетчиков участковый узнал 49-летнего мужчину, который живет на его участке. Как оказалось, за плечами у него несколько судимостей, а нападение на комиссионку он совершил с братом-близнецом. Мужчин задержали, а похищенное частично вернули владельцу.

- В отношении задержанных заведено уголовное дело, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы. Один из фигурантов на время следствия заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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