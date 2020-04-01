Полиция Кузбасса опровергла фейк о закрытии Юрги из-за коронавируса
В соцсетях и мессенджерах появилась информация о том, что закрыт въезд в Юргу и закрытии города на карантин в условиях ситуации по коронавирусу. Полиция Кузбасса сообщает, что данная новость является фейковой.
Сообщениям о карантине многие пользователи поверили, так как они сопровождались фотографиями, на которых изображены сотрудники ГИБДД и военные. Однако информация не соответствует действительности – такой снимок уже размещался в других регионах и к Юрге отношения не имеет.
-В настоящее время сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» устанавливают интернет-пользователя, разместившего недостоверную информацию, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.
Полиция напоминает, что за распространение недостоверной информации, которая создает угрозу общественному порядку, предусмотрена административная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»