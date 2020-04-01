Полиция Кузбасса опровергла фейк о закрытии Юрги из-за коронавируса

1 Апр 2020 2020-04-01T05:30:23+03:00

Информация о перекрытии въезда в город появилась в соцсетях

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В соцсетях и мессенджерах появилась информация о том, что закрыт въезд в Юргу и закрытии города на карантин в условиях ситуации по коронавирусу. Полиция Кузбасса сообщает, что данная новость является фейковой.

Сообщениям о карантине многие пользователи поверили, так как они сопровождались фотографиями, на которых изображены сотрудники ГИБДД и военные. Однако информация не соответствует действительности – такой снимок уже размещался в других регионах и к Юрге отношения не имеет.

-В настоящее время сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» устанавливают интернет-пользователя, разместившего недостоверную информацию, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полиция напоминает, что за распространение недостоверной информации, которая создает угрозу общественному порядку, предусмотрена административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU