Коронавирус в Кузбассе: последние данные на 1 апреля

1 Апр 2020 2020-04-01T07:55:21+03:00

В регионе снизилось число пациентов с подозрением на контакт с заболевшими

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В межведомственном оперативном штабе рассказали о ситуации с коронавирусом на 1 апреля. Согласно официальным данным, число пациентов с подозрением на заражение снизилось.

По состоянию на 11.00 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе не выявлено. В инфекционной больнице по-прежнему находится один пациент с подтвержденным диагнозом. Он продолжает получать необходимое лечение. Его состояние врачи оценивают как стабильное.

- Под наблюдением медиков находятся пять человек с подозрением на контакт с носителями коронавируса, - сообщили в штабе.

Таким образом, за минувшие сутки число пациентов с подозрением на контакт с заболевшими снизилось. Ранее их было 10.

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ИСТОЧНИК KP.RU