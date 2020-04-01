Почти 13 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю в Кузбассе
В Кузбассе за неделю с 23 по 29 марта за помощью к врачам по поводу острых респираторных вирусных инфекций обратилось 12,9 тысячи человек. специалисты говорят о снижении эпидемического порога.
-Интенсивный показатель заболеваемости совокупного населения составил 48,2 на 10 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 24,1 процента. По сравнению с предыдущей неделей число больных ОРВИ снизилось на 6,8 тысячи человек, то есть на 34,4 процента, - сообщили в областном Роспотребнадзоре.
В Кемерове за минувшую неделю зарегистрировано 3,5 тысячи случаев ОРВИ.
Всего за неделю лабораторное исследование клинического материала проведено у 275 больных ОРВИ. Вирусами гриппа заболевания вызваны у 65 больных, у 42 больных причиной заболевания явились негриппозные вирусы.
ИСТОЧНИК KP.RU