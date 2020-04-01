2020-04-01T07:46:17+03:00
Общество

Почти 13 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю в Кузбассе

В регионе снижается эпидемический порог
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Почти 13 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю в КузбассеПочти 13 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю в КузбассеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Кузбассе за неделю с 23 по 29 марта за помощью к врачам по поводу острых респираторных вирусных инфекций обратилось 12,9 тысячи человек. специалисты говорят о снижении эпидемического порога.

-Интенсивный показатель заболеваемости совокупного населения составил 48,2 на 10 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 24,1 процента. По сравнению с предыдущей неделей число больных ОРВИ снизилось на 6,8 тысячи человек, то есть на 34,4 процента, - сообщили в областном Роспотребнадзоре.

В Кемерове за минувшую неделю зарегистрировано 3,5 тысячи случаев ОРВИ.

Всего за неделю лабораторное исследование клинического материала проведено у 275 больных ОРВИ. Вирусами гриппа заболевания вызваны у 65 больных, у 42 больных причиной заболевания явились негриппозные вирусы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе приостановлена продажа автобусных билетов по межрегиональным рейсам
В Кузбассе изъяли больше полутонны опасного хлеба и пирожных
Власти Кузбасса готовы изолировать территорию, где произойдет вспышка коронавируса
В Кемерове установят 10 новых камер фотовидеофиксации
Кемеровчанина оштрафовали за танцы в голом виде в Сосновом бору
Почти 13 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю в Кузбассе
Коронавирус в Кузбассе: последние данные на 1 апреля
Можно ли выгуливать животных в Кемерове в период самоизоляции
Специальная разметка для магазинов в Кузбассе: как вести себя в период самоизоляции из-за коронавируса
Полиция Кузбасса опровергла фейк о закрытии Юрги из-за коронавируса
Коронавирус в Кузбассе: экстренные службы просят оставаться дома
Два брата-близнеца с ножом в руках ограбили комиссионку