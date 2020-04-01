2020-04-01T09:20:50+03:00
Общество

Кемеровчанина оштрафовали за танцы в голом виде в Сосновом бору

Видео, которое сопровождала нецензурная песня, появилось в соцсетях
Ирина АВТУШКО
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Кемеровчанина оштрафовали за танцы в голом виде в Сосновом бору. Фото: "Типичный Кемерово"/ vk.comКемеровчанина оштрафовали за танцы в голом виде в Сосновом бору. Фото: "Типичный Кемерово"/ vk.com
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На днях в соцсетях появилось видео, на котором голый парень позирует на фоне стелы «Кузбасс» в кемеровском Сосновом бору. Также автор скандального видео разместил на своей странице под ним песню с нецензурной бранью.

Запись обнаружили полицейские в ходе мониторинга СМИ и интернета и организовали по данному факту проверку. Автором вызывающего поста оказался 19-летний нигде не работающий местный житель. Выяснилось, что под фотографией размещена песня его собственного сочинения.

- Горожанин пояснил, будто является «поэтом», и опубликовал пост, чтобы привлечь внимание к своему «творчеству», - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении юноши составили административный протокол за мелкое хулиганство. После рассмотрения материалов дела суд Рудничного района назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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