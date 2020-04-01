Кемеровчанина оштрафовали за танцы в голом виде в Сосновом бору
На днях в соцсетях появилось видео, на котором голый парень позирует на фоне стелы «Кузбасс» в кемеровском Сосновом бору. Также автор скандального видео разместил на своей странице под ним песню с нецензурной бранью.
Запись обнаружили полицейские в ходе мониторинга СМИ и интернета и организовали по данному факту проверку. Автором вызывающего поста оказался 19-летний нигде не работающий местный житель. Выяснилось, что под фотографией размещена песня его собственного сочинения.
- Горожанин пояснил, будто является «поэтом», и опубликовал пост, чтобы привлечь внимание к своему «творчеству», - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.
В отношении юноши составили административный протокол за мелкое хулиганство. После рассмотрения материалов дела суд Рудничного района назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU