2020-04-01T09:22:38+03:00
Общество

В Кемерове установят 10 новых камер фотовидеофиксации

Их разместят на перекрестках с наибольшей концентрацией ДТП
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове установят 10 новых камер фотовидеофиксацииВ Кемерове установят 10 новых камер фотовидеофиксацииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кемерове установят 10 новых камер фотовидеофиксации для контроля ситуации на дорогах. Их разместят на перекрестках, где чаще всего происходят ДТП.

Приборы фиксации будут отслеживать проезд на запрещающий сигнал светофора, заезд за стоп-линию и превышение скорости. Их разместят на перекрестках: проспекта Шахтеров и 2-го переулка Авроры; проспекта Советского и улицы Мичурина; проспекта Октябрьского и Центрального проезда; проспектов Октябрьского и Ленинградского; проспекта Ленина и улицы Тухачевского; проспектов Ленина и Ленинградского; проспекта Кузнецкого и улицы Коммунистической; проспекта Кузнецкого и улицы Сибиряков-Гвардейцев; проспекта Химиков и улицы Ворошилова; улицы Терешковой и Соснового бульвара.

- В ближайшее время будут сформированы все необходимые документы и объявлены конкурсы на определение подрядчика, - сообщили в администрации города.

Отметим, что с 2017 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Кемерове смонтировано 18 дорожных камер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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