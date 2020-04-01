1 Апр 2020 2020-04-01T09:29:01+03:00

В Кузбассе изъяли больше полутонны опасного хлеба и пирожных Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В 2019 году специалисты областного Роспотребнадзора в ходе проверок забраковали и изъяли 642 тонны хлебобулочных и кондитерских изделий. Продукция не соответствовала санитарным требованиям.

В ходе проверок было исследовано 942 пробы хлебобулочных изделий и 1113 проб кондитерских изделий, в том числе 39 кондитерских изделий с кремом. Из оборота изъято 242 партии продукции объемом более 642 килограмма изделий с истекшим сроком годности и отсутствием сопроводительных документов, которые бы подтверждали происхождение, качество и безопасность продукции.

Кроме того, в ходе рейдов были выявлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования: ненадлежащее содержание производственных и складских помещений, нарушение условий хранения и сроков годности продукции; нарушение правил личной гигиены персоналом; нарушение требований при транспортировке продукции и др.

По результатам проверок оштрафовано 222 частных лица, должностных и юридических лиц на общую сумму более 1,3 миллиона рублей. Кроме того, на 90 суток приостановлена деятельность четырех предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU