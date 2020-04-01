1 Апр 2020 2020-04-01T10:21:06+03:00

В Кузбассе приостановлена продажа автобусных билетов по межрегиональным рейсам Фото: Максим КИСЕЛЕВ

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В Кузбассе с 1 апреля приостановлена продажа билетов на все рейсы по межрегиональным маршрутам. Регион находится на самоизоляции.

О приостановке продажи билетов сообщили в ГУ «Кузбасспассажиравтотранс».

-На основании распоряжения губернатора Кузбасса от 31 марта «О внесении изменений в распоряжение «О введении режима «Повышенная готовность»… приостанавливается автобусное сообщение с субъектами Российской Федерации, в которых выявлены случаи новой коронавирусной инфекции, - отмечает перевозчик.

Реализация билетов отменяется с 1 апреля и на неопределенный срок. Деньги за ранее купленные билеты пассажиры могут вернуть за их полную стоимость.

-Подробную информацию можно узнать в справочном бюро или диспетчерской службе автовокзалов и автостанций Кузбасса, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU