В Кузбассе приостановлена продажа автобусных билетов по межрегиональным рейсам
В Кузбассе с 1 апреля приостановлена продажа билетов на все рейсы по межрегиональным маршрутам. Регион находится на самоизоляции.
О приостановке продажи билетов сообщили в ГУ «Кузбасспассажиравтотранс».
-На основании распоряжения губернатора Кузбасса от 31 марта «О внесении изменений в распоряжение «О введении режима «Повышенная готовность»… приостанавливается автобусное сообщение с субъектами Российской Федерации, в которых выявлены случаи новой коронавирусной инфекции, - отмечает перевозчик.
Реализация билетов отменяется с 1 апреля и на неопределенный срок. Деньги за ранее купленные билеты пассажиры могут вернуть за их полную стоимость.
-Подробную информацию можно узнать в справочном бюро или диспетчерской службе автовокзалов и автостанций Кузбасса, - отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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