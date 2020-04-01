1 Апр 2020 2020-04-01T13:43:19+03:00

Мальчик выпал из окна в Кузбассе, пока бабушка писала заявление в полицию на его мать Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Кузбассе 4-летний мальчик выпал из окна многоэтажки, пока бабушка ходила в полицию, чтобы написать заявление на его мать. Ребенок отделался ушибами.

В дежурную часть Прокопьевска поступило сообщение от горожан, что из окна второго этажа многоквартирного дома выпал ребенок. На место приехали полицейские и медики, которые доставили мальчика в больницу.

Как выяснилось позже, малыш вместе с 9-летней сестрой находился у бабушки. В какой-то момент женщина оставила внуков одних, чтобы сходить в полицию и написать заявление на сноху, которая, по ее мнению, не уделяет должного внимания воспитанию детей.

Во время отсутствия бабушки дети решили через окно выбраться на улицу и уйти домой. Мальчик прыгнул первым, а девочка передумала.

- В настоящее время на мать и отца детей полицейские составили административные протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Материалы направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - С бабушкой проведена беседа о необходимости пристального внимания к детям. Семья состоит на профилактическом учете в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU