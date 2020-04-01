2020-04-01T13:48:44+03:00
Общество

Сергей Цивилев: не выполнившие распоряжение предприятия закроют в течение дня

Губернатор пригрозил руководителям предприятий, которые не приостановили работу в связи с угрозой коронавируса
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Комментарии: comments5
Сергей Цивилев: не выполнившие распоряжение предприятия зароют в течение дня. Фото: Пресс-служба АПКСергей Цивилев: не выполнившие распоряжение предприятия зароют в течение дня. Фото: Пресс-служба АПК
Изменить размер текста:

Предприятия сферы услуг, которые не выполнили распоряжение о приостановке работы в связи с угрозой коронавируса, будут закрыты по суду в течение дня. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев.

- Если ресторан или другое предприятие не закрывается, оно будет закрыто по суду в течение дня. Порядок действий такой. Наша контрольная служба выезжает, смотрит, кто не приостановил работу, и сразу сообщает в Роспотребнадзор. Представители Роспотребнадзора приезжают на место, составляют акт. Этот акт сразу поступает в суд. Суд рассматривает его в приоритетном порядке, выносит решение и сразу передает его Федеральной службе судебных приставов. Приставы приходят и закрывают, - сообщил Сергей Цивилев во время рабочего визита в Новокузнецк 1 апреля.

Напомним, что глава региона посетил один из торговых центров Новокузнецка и выяснил, что ряд магазинов одежды и электроники продолжает работать. Сергей Цивилев потребовал немедленно остановить торговлю, чтобы предотвратить заражение людей.

- Социальная изоляция - единственный способ остановить опасное заболевание, угрожающее жизни людей. Нет возможности остановить работу шахт и крупных промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом, нельзя остановить работу структур жизнеобеспечения. Но все предприятия, которые могут временно прервать работу, обязаны это сделать. Это не наша прихоть, это необходимая мера, чтобы сохранить здоровье и жизнь граждан, - подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сергей Цивилев призвал магазины не задерживать покупателей у полок
Сергей Цивилев: не выполнившие распоряжение предприятия закроют в течение дня
Мальчик выпал из окна в Кузбассе, пока бабушка писала заявление в полицию на его мать
Полиция Кузбасса выявила новых нарушителей режима самоизоляции
Сергей Цивилев разогнал посетителей торгового центра в Новокузнецке
В Кузбассе приостановлена продажа автобусных билетов по межрегиональным рейсам
В Кузбассе изъяли больше полутонны опасного хлеба и пирожных
Власти Кузбасса готовы изолировать территорию, где произойдет вспышка коронавируса
В Кемерове установят 10 новых камер фотовидеофиксации
Кемеровчанина оштрафовали за танцы в голом виде в Сосновом бору
Почти 13 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю в Кузбассе
Коронавирус в Кузбассе: последние новости на 1 апреля
Можно ли выгуливать животных в Кемерове в период самоизоляции
Специальная разметка для магазинов в Кузбассе: как вести себя в период самоизоляции из-за коронавируса
Полиция Кузбасса опровергла фейк о закрытии Юрги из-за коронавируса
Коронавирус в Кузбассе: экстренные службы просят оставаться дома
Два брата-близнеца с ножом в руках ограбили комиссионку