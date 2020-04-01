Сергей Цивилев: не выполнившие распоряжение предприятия закроют в течение дня

1 Апр 2020 2020-04-01T13:48:44+03:00

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Предприятия сферы услуг, которые не выполнили распоряжение о приостановке работы в связи с угрозой коронавируса, будут закрыты по суду в течение дня. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев.

- Если ресторан или другое предприятие не закрывается, оно будет закрыто по суду в течение дня. Порядок действий такой. Наша контрольная служба выезжает, смотрит, кто не приостановил работу, и сразу сообщает в Роспотребнадзор. Представители Роспотребнадзора приезжают на место, составляют акт. Этот акт сразу поступает в суд. Суд рассматривает его в приоритетном порядке, выносит решение и сразу передает его Федеральной службе судебных приставов. Приставы приходят и закрывают, - сообщил Сергей Цивилев во время рабочего визита в Новокузнецк 1 апреля.

Напомним, что глава региона посетил один из торговых центров Новокузнецка и выяснил, что ряд магазинов одежды и электроники продолжает работать. Сергей Цивилев потребовал немедленно остановить торговлю, чтобы предотвратить заражение людей.

- Социальная изоляция - единственный способ остановить опасное заболевание, угрожающее жизни людей. Нет возможности остановить работу шахт и крупных промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом, нельзя остановить работу структур жизнеобеспечения. Но все предприятия, которые могут временно прервать работу, обязаны это сделать. Это не наша прихоть, это необходимая мера, чтобы сохранить здоровье и жизнь граждан, - подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU