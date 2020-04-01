2020-04-01T13:51:30+03:00
Общество

Сергей Цивилев призвал магазины не задерживать покупателей у полок

Люди должны купить все необходимое и сразу покинуть общественное место
Мария КОЛОСОВА
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Сергей Цивилев призвал магазины не задерживать покупателей у полокСергей Цивилев призвал магазины не задерживать покупателей у полокФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Губернатор Сергей Цивилев проверил работу продуктовых магазинов и поручил создать в них новые условия для посетителей. Люди не должны отвлекаться на посторонние вещи, а быстро купить все необходимое и покинуть общественное место.

Глава региона призвал руководителей торгово-развлекательных центров перекрыть вход в неработающие магазины, отключить в зданиях подсветку визуальной рекламы, фоновую музыку и аудиорекламу.

- Включайте вместо этого социальную рекламу, призывы оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, - сказал губернатор.

Напомним, что по распоряжению Сергея Цивилева, которое подписано 31 марта, приостанавливается работа всех торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных в них аптек, салонов связи, магазинов продуктов и товаров первой необходимости. Также запрещена работа ресторанов, баров и кафе, табачных и алкогольных торговых точек, салонов красоты, соляриев и тому подобных объектов. Предприятия сферы услуг, которые после выхода распоряжения не приостановили работу, могут быть закрыты по решению суда в течение одного дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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