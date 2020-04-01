2020-04-01T16:21:06+03:00
Общество

В Кузбассе будут судить начальника участка УК за сошедший на голову младенца снег

Инцидент произошел в Осинниках
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе будут судить начальника участка УК за сошедший на голову младенца снегВ Кузбассе будут судить начальника участка УК за сошедший на голову младенца снегФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Кузбассе перед судом предстанет начальник участка управляющей компании, которая вовремя не очистила крышу. В результате снежная масса упала на годовалую девочку.

Напомним, что инцидент произошел в Осинниках в январе этого года. Днем одна из жительниц вышла с годовалой дочерью на прогулку. Когда она выходила из подъезда, на санки с ребенком с крыши упал снег. Девочка с черепно-мозговой травмой была доставлена в больницу Новокузнецка.

- Травмирование ребенка произошло из-за ненадлежащей работы управляющей компании, обслуживающей данный дом. Начальник участка ненадлежащим образом осуществлял контроль за подчиненными работниками, которые должны были своевременно и согласно погодным условиям производить очистку кровли от снега и наледи, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

46-летний мужчина полностью признал свою вину, а также оплатил лечение девочки, возместил материальный и моральный вред, передав родителям 300 тысяч рублей.

Сейчас следствие направило уголовное дело в суд с ходатайством о назначении начальнику участка наказания в виде штрафа.

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Как отмечают медики, травма больше не несет угрозы жизни малышки. Для этого врачи провели ряд мероприятий, которые помогли стабилизировать состояние девочки, поэтому она быстро пошла на поправку. А 31 января девочка была выписана из больницы и отправилась домой к родителям. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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