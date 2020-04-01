Трое кузбассовцев убили случайную знакомую и сбросили тело в колодец

1 Апр 2020 2020-04-01T16:24:34+03:00

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В Кузбассе вынесен приговор трем жителям Анжеро-Судженска - 36-летнему мужчине и 27-летней и 36-летней женщинам. Они убили женщину, а тело сбросили в колодец.

Страшный инцидент произошел в июле 2018 года. В тот день 36-летняя местная жительница гуляла в большой компании знакомых и во время застолья стала оказывать знаки внимания одному из мужчин. Это не понравилось его спутнице, и та затаила обиду. Когда возлюбленный ушел, его оскорбленная пассия сначала высказала предполагаемой сопернице претензии, а затем принялась избивать ее. На помощь злоумышленнице пришла ее родственница. Вместе они повалили жертву на пол, после чего одна из них удерживала ее за ноги, а другая надела ей на голову пакет и задушила.

В преступление женщины вовлекли и хозяина квартиры, попросив помочь им спрятать тело убитой. Тот согласился, помог сбросить страшный груз с балкона, а потом сбросить в колодец.

- Через несколько дней 36-летняя обвиняемая проговорилась возлюбленному, что чувства к нему довели ее до преступления. Мужчина узнал все подробности, убедился, что женщина не обманывает, и сообщил в правоохранительные органы, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Подозреваемые были задержаны. Суд вынес 27-летней женщине наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на год, 36-летней - 11 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на год, 36-летнему мужчине - год лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

ИСТОЧНИК KP.RU