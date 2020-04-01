2020-04-01T16:27:32+03:00
Общество

Кузбасские волонтеры получили дополнительное оснащение для работы в период пандемии коронавируса

Добровольцы помогают людям старшего поколения и маломобильным жителям
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Кузбасские волонтеры получили дополнительное оснащение для работы в период пандемии коронавируса. Фото: Пресс-служба АПККузбасские волонтеры получили дополнительное оснащение для работы в период пандемии коронавируса. Фото: Пресс-служба АПК
Изменить размер текста:

Волонтерский штаб Кузбасса получил дополнительное оснащение для работы в условиях распространения коронавирусной инфекции. Добровольцы в эти дни занимаются оказанием помощи пожилым и маломобильным людям, которые находятся на карантине и не могут выйти из дома.

Как рассказали в министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса, для оперативной обработки поступающих заявок в рамках общероссийской акции #МыВместе в распоряжение волонтеров поступили два новых ноутбука, принтер и три мобильных телефона. Также пополнены запасы канцелярских товаров и средств санитарной защиты.

Сегодня в волонтерском штабе уже работает более 500 человек. Ежедневно ими обрабатывается порядка 250 обращений. После уточнения заявки с адресами и описанием требуемой помощи направляются в работу.

Кузбассовцы, кому требуется помощь в период временного режима самоизоляции, могут позвонить на телефоны горячей линии: единую федеральную - 8-800-200-34-11 и региональную - 8-996-413-00-81.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбасские волонтеры получили дополнительное оснащение для работы в период пандемии коронавируса
Трое кузбассовцев убили случайную знакомую и сбросили тело в колодец
В Кузбассе будут судить начальника участка УК за сошедший на голову младенца снег
Сергей Цивилев призвал магазины не задерживать покупателей у полок
Сергей Цивилев: не выполнившие распоряжение предприятия закроют в течение дня
Мальчик выпал из окна в Кузбассе, пока бабушка писала заявление в полицию на его мать
Полиция Кузбасса выявила новых нарушителей режима самоизоляции
Сергей Цивилев разогнал посетителей торгового центра в Новокузнецке
В Кузбассе приостановлена продажа автобусных билетов по межрегиональным рейсам
В Кузбассе изъяли больше полутонны опасного хлеба и пирожных
Власти Кузбасса готовы изолировать территорию, где произойдет вспышка коронавируса
В Кемерове установят 10 новых камер фотовидеофиксации
Кемеровчанина оштрафовали за танцы в голом виде в Сосновом бору
Почти 13 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю в Кузбассе
Коронавирус в Кузбассе: последние новости на 1 апреля
Можно ли выгуливать животных в Кемерове в период самоизоляции
Специальная разметка для магазинов в Кузбассе: как вести себя в период самоизоляции из-за коронавируса
Полиция Кузбасса опровергла фейк о закрытии Юрги из-за коронавируса
Коронавирус в Кузбассе: экстренные службы просят оставаться дома
Два брата-близнеца с ножом в руках ограбили комиссионку