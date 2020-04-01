Кузбасские волонтеры получили дополнительное оснащение для работы в период пандемии коронавируса

1 Апр 2020 2020-04-01T16:27:32+03:00

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Волонтерский штаб Кузбасса получил дополнительное оснащение для работы в условиях распространения коронавирусной инфекции. Добровольцы в эти дни занимаются оказанием помощи пожилым и маломобильным людям, которые находятся на карантине и не могут выйти из дома.

Как рассказали в министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса, для оперативной обработки поступающих заявок в рамках общероссийской акции #МыВместе в распоряжение волонтеров поступили два новых ноутбука, принтер и три мобильных телефона. Также пополнены запасы канцелярских товаров и средств санитарной защиты.

Сегодня в волонтерском штабе уже работает более 500 человек. Ежедневно ими обрабатывается порядка 250 обращений. После уточнения заявки с адресами и описанием требуемой помощи направляются в работу.

Кузбассовцы, кому требуется помощь в период временного режима самоизоляции, могут позвонить на телефоны горячей линии: единую федеральную - 8-800-200-34-11 и региональную - 8-996-413-00-81.

ИСТОЧНИК KP.RU