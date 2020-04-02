2020-04-02T03:57:27+03:00
Общество

Власти Кузбасса рассказали, кому положено проведение теста на коронавирус

Всем подряд его не делают
Мария КОЛОСОВА
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Кузбасские власти рассказали, кому положено проведение теста на коронавирусКузбасские власти рассказали, кому положено проведение теста на коронавирусФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В министерстве здравоохранения Кузбасса рассказали, кому рекомендовано делать тест на коронавирус. Сделать его могут не все.

В первую очередь тест на коронавирус делается тем, кто прибыл из-за рубежа с симптомами ОРВИ, больным внебольничной пневмонией, людям, контактировавшим с больными. На 10-11 день карантина с момента пересечения границы России исследование проводится тем, у кого нет проявлений болезни

В Кузбассе обследование на новую коронавирусную инфекцию проводят две лаборатории в Кемерове – это вирусологическая лаборатория ФБУЗ «ЦгиЭ в КО» и лаборатория Кемеровского областного Центра-СПИД.

-На сегодняшний день обследовано уже более 3,5 тысячи человек. Три теста дали положительный результат. В первую очередь обследуют вернувшихся из-за рубежа граждан с симптомами: кашель, высокая температура, боли в горле; всех с подозрением на пневмонию, а также лиц, которые контактировали с заболевшими, - сообщили в ведомстве.

Что касается здоровых людей, которые приехали из-за границы и не контактировали с заразившимися, то у них берут мазки для анализа на 10-11 день домашнего карантина. Все материалы для исследования поступают в Кемерово, а результаты потом отправляют в поликлиники по месту жительства.

Специалисты особо отмечают, что просто так тест не делается. Только в указанных лабораториях и только по назначению врача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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