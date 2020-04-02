2020-04-02T03:07:25+03:00
Общество

В Кузбассе директор коммерческой фирмы скрыла от налоговой более 7 миллионов рублей

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Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе директор коммерческой фирмы скрыла от налоговой более 7 миллионов рублейВ Кузбассе директор коммерческой фирмы скрыла от налоговой более 7 миллионов рублейФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Кузбассе расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 39-летнего директора коммерческой фирмы. Женщину обвиняют в сокрытии более 7 миллионов рублей налогов.

По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2017 года предпринимательница, занимавшаяся оптовой торговлей лесоматериалами, уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации. Она включала в налоговые декларации ложные сведения о понесенных расходах, а информацию о прибыли, полученной от реализации товаров, направленных на экспорт – наоборот, не включала.

-В результате в бюджетную систему России не поступило налогов на сумму порядка 7,4 млн рублей. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области, - сообщили в областном Следкоме.

В рамках расследования эксперты изучат финансовую документацию предприятия, будет проведена экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства.

Также будут предприняты все меры по возмещению ущерба, который причинен бюджету. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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