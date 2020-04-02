Кузбасский могильщик получил 10 лет тюрьмы за убийство жены

2 Апр 2020 2020-04-02T05:42:09+03:00

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В Кузбассе вынесен приговор 42-летнему жителю Анжеро-Судженска, который зарабатывал на жизнь тем, что копал могилы. Мужчина убил свою жену.

Как установило следствие, в июне прошлого года осужденный с женой возвращались через «место работы» мужчины - местное кладбище. Оба супруга были в состоянии алкогольного опьянения, при это женщина шла шатаясь и то и дело падала. Мужчине это не нравилось, за что он высказывал жене претензии и периодически бил руками и ногами. Уже дома потерпевшей стало плохо, ей вызвали скорую помощь, но прибывшие на место врачи смогли лишь констатировать смерть горожанки.

- Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. Причиной смерти потерпевшей стала черепно-мозговая травма. Примечательно, что весной 2018 года мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение особо тяжкого преступления, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

После рассмотрения всех материалов дела суд назначил обвиняемому 10 с половиной лет в колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU