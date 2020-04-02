Пятеро детей попали в больницу из-за отравления

2 Апр 2020 2020-04-02T07:23:36+03:00

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Сразу пятеро ребятишек попали в одну из кузбасских больниц с признаками отравления. Этим случаем заинтересовался кузбасский Следственный комитет.

Пять детей поступили в Центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком. У всех врачи диагностировали отравление.

Сообщение о том, что сразу пятеро детей, проживающие в одном из домов поселка Демьяновка, отравились неизвестным веществом, поступило 1 апреля, около 16.00. В больницу попали две девочки и мальчик 2019 года рождения, а также два мальчика 2015 и 2008 года рождения.

- Врачи диагностировали отравление неизвестным веществом, - сообщает Кемеровский центр медицины катастроф. - На сегодня состояние детей удовлетворительное, в скором времени их выпишут.

Одновременно с этим кузбасский Следком начал проверку по этому случаю.

- Проводится проверка информации о госпитализации пятерых детей с признаками отравления, - отметили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU