Из горящей фермы кузбассовцы спасли 500 коров
Благодаря жителям поселка Юргинский удалось спасти 500 коров из горящей фермы. Их успели вывести из здания до приезда пожарных.
Была глубокая ночь, 3.44, когда спасатели получили тревожный сигнал: в поселке Юргинский на ферме начался пожар. На место ЧП тут же отправились 11 пожарных и четыре единицы техники.
- К моменту прибытия первого подразделения крыша фермы горела открытым пламенем, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара обгорела и обрушилась обрешетка крыши фермы и обрешетка крыши пристройки.
Пожар распространился на площадь 800 квадратных метров. В тот момент, когда он начинался, в здании находились 500 коров - всех их успели вывести до того, как огонь распространился на большую площадь.
Теперь специалистам предстоит установить, из-за чего начался пожар. По предварительным данным, его причиной могло стать нарушение правил монтажа электрооборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU