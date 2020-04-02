2020-04-02T07:26:39+03:00
Происшествия

Из горящей фермы кузбассовцы спасли 500 коров

Страшный пожар случился ночью 2 апреля
Екатерина РОМАНОВА
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Из горящей фермы кузбассовцы спасли 500 коровИз горящей фермы кузбассовцы спасли 500 коровФото: Екатерина РОМАНОВА
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Благодаря жителям поселка Юргинский удалось спасти 500 коров из горящей фермы. Их успели вывести из здания до приезда пожарных.

Была глубокая ночь, 3.44, когда спасатели получили тревожный сигнал: в поселке Юргинский на ферме начался пожар. На место ЧП тут же отправились 11 пожарных и четыре единицы техники.

- К моменту прибытия первого подразделения крыша фермы горела открытым пламенем, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара обгорела и обрушилась обрешетка крыши фермы и обрешетка крыши пристройки.

Пожар распространился на площадь 800 квадратных метров. В тот момент, когда он начинался, в здании находились 500 коров - всех их успели вывести до того, как огонь распространился на большую площадь.

Теперь специалистам предстоит установить, из-за чего начался пожар. По предварительным данным, его причиной могло стать нарушение правил монтажа электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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