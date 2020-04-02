2020-04-02T09:31:25+03:00
Общество

«У меня коронавирус!»: новокузнечанка призналась в болезни от имени подруги

Теперь ей придется отвечать за ложное сообщение по всей строгости закона
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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«У меня корнавирус!»: новокузнечанка призналась в болезни от имени подруги«У меня корнавирус!»: новокузнечанка призналась в болезни от имени подругиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Новокузнечанка позвонила на станцию скорой помощи и от имени подруги призналась, что больна коронавирусом.

На станцию скорой помощи позвонила женщина и призналась, что несколько дней назад вернулась из туристической поездки, а сейчас у нее поднялась температура, а также появились признаки коронавирусной инфекции. Медики тут же сообщили о сигнале в полицию и отправились к заболевшей. Каково же было их удивление, когда двери никто не открыл.

Впрочем, хозяйку квартиры вскоре нашли. Оказалось, что она уже более полугода не выезжала за пределы страны, чувствует себя хорошо и за помощью к врачам не обращалась. А потом выяснилось, что от имени горожанки звонила ее 35-летняя знакомая. Она призналась полицейским, что приятельница якобы не возвращала долг, и тогда она решила выдумать историю про коронавирус. Полицейские составили в отношении нарушительницы протокол за заведомо ложный вызов специализированных служб.

- Согласно статье 19.13 КоАП РФ, за ложный вызов специализированных служб предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на граждан в размере до 1500 рублей, - сообщает начальник правового отдела ГУ МВД России по Кемеровской области полковник внутренней службы Елена Чернова. - Кроме того, к нарушителям предъявляются иски о возмещении материального ущерба, а именно затрат, понесенных на отработку подобных сообщений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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