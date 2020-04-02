2020-04-02T09:33:29+03:00
Происшествия

Вора из Казахстана разыскивают в Новокузнецке

Мужчину подозревают в совершении кражи
Екатерина РОМАНОВА
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Вора из Казахстана разыскивают в Новокузнецке. ФОТО: ГУ ИВД России по Кемеровской области.Вора из Казахстана разыскивают в Новокузнецке. ФОТО: ГУ ИВД России по Кемеровской области.
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34-летнего мужчину, уроженца Республики Казахстан, разыскивают в Новокузнецке. Его подозревают в совершении преступления.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Новокузнецку разыскивают 34-летнего Виктора Редько, уроженца города Экибастуз Республики Казахстан. Его подозревают в совершении кражи.

Приметы разыскиваемого: на вид около 35 лет, рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые средней длины, глаза карие.

Всех, кому известно местонахождение Виктора Редько, просят сообщить об этом сотрудникам полиции на условиях конфиденциальности.

Сделать это можно по телефонам: 8-950-592-2581 либо 02 (102 - с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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