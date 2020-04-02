Вора из Казахстана разыскивают в Новокузнецке
34-летнего мужчину, уроженца Республики Казахстан, разыскивают в Новокузнецке. Его подозревают в совершении преступления.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Новокузнецку разыскивают 34-летнего Виктора Редько, уроженца города Экибастуз Республики Казахстан. Его подозревают в совершении кражи.
Приметы разыскиваемого: на вид около 35 лет, рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые средней длины, глаза карие.
Всех, кому известно местонахождение Виктора Редько, просят сообщить об этом сотрудникам полиции на условиях конфиденциальности.
Сделать это можно по телефонам: 8-950-592-2581 либо 02 (102 - с мобильного).
ИСТОЧНИК KP.RU