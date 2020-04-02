Россельхозбанк в Кузбассе сделал бесплатным рассчетно-кассовое обслуживание для микробизнеса
Кемеровский региональный филиал АО «Россельхозбанк» ввел пакетное предложение по расчетно-кассовому обслуживанию для микробизнеса в Кузбассе. Продукт вводится с целью поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в текущей экономической ситуации, связанной с распространением коронавируса.
Пакет услуг включает бесплатное ежемесячное обслуживание и рассчитан на стартапы и недавно зарегистрированные компании с небольшими оборотами.
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