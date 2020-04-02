Кузбасс вошел в число регионов с самыми эффективными методами противодействия коронавирусной инфекции
В Кузбассе применяются эффективные и нестандартные методы противодействия коронавирусу. К такому мнению пришли эксперты московского Центра политической конъюнктуры (ЦПК), отметив обращение губернатора Сергея Цивилева к жителям региона.
Кузбасс входит в число регионов, где применяются самые эффективные и нестандартные методы противодействия коронавирусу уже в третий раз. Эксперты ЦПК особенно отметили обращение губернатора к жителям региона, а также другие меры.
«Сергей Цивилев записал обращение для распространения в мессенджерах Telegram, WhatsApp и социальных сетях. Распространение обращения в мессенджерах в массовом формате может стать эффективной мерой борьбы с фейками, которые зачастую именно через мессенджеры и распространяются, - говорится в аналитическом материале Центра политической конъюнктуры».
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Также эксперты ЦПК отметили, что сейчас информирование граждан о ситуации с коронавирусом выходит на новый уровень. Обращения и важная информация размещается не только на сайте администрации, но и в соцсетях глав регионов,создаются специальные информационные ресурсы, боты, также сообщения распространяются через мессенджеры.
До этого Кузбасс дважды приводили как пример для других регионов, высоко оценивая практику торговли с автолавок, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, а также новые формы поддержки молодых врачей и их наставников.
ИСТОЧНИК KP.RU
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