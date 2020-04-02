2020-04-02T11:56:40+03:00
Бизнес-новости Кемерова

РСХБ в Кузбассе развивает онлайн-сервисы для предпринимателей

Кемеровский региональный филиал АО «Россельхозбанк» продолжает расширять линейку дистанционных сервисов для малого и среднего бизнеса
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Теперь предприниматели - клиенты РСХБ в рамках системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» и «Интернет-Клиент» могут воспользоваться возможностями онлайн-бухгалтерии, предоставляемой одним из лидеров облачных сервисов для бизнеса в России — компанией ООО «Моё дело». Специально для клиентов РСХБ в Кузбассе предоставлены льготные условия подключения онлайн-сервиса: для клиентов Кемеровского регионального филиала Россельхозбанка, впервые подключивших сервис интернет-бухгалтерии «Моё дело», к выбранному тарифному плану предоставляется дополнительно 3 месяца бесплатного использования. При первом подключении сервиса есть возможность бесплатно протестировать его в течение 3 дней.

Новый сервис онлайн-бухгалтерии «Моё дело» самостоятельно ведет бухгалтерский и налоговый учет предприятия, не требует специализированных бухгалтерских знаний и подойдет для предпринимателей с разными системами налогообложения.

Продолжение читайте далее >>

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе перенесли сроки повышения тарифов на капремонт
В Прокопьевске закрыли кафе из-за нарушений карантина
«Юра, позвони мне!»: личный водитель новокузнецкого мэра улетел в Таиланд
Полиция оповещает кузбассовцев о самоизоляции через громкоговорители
РСХБ в Кузбассе развивает онлайн-сервисы для предпринимателей
В Кузбассе начали дезинфицировать остановки, подъезды и лифты
Кузбасс вошел в число регионов с самыми эффективными методами противодействия коронавирусной инфекции
Кузбасского предпринимателя оштрафовали за половую дискриминацию
Сергей Цивилев пообещал предпринимателям дополнительную поддержку
Регистрация браков в Кузбассе во время коронавируса: какие правила будут действовать в ближайшее время
Россельхозбанк в Кузбассе сделал бесплатным рассчетно-кассовое обслуживание для микробизнеса
Вора из Казахстана разыскивают в Новокузнецке
«У меня коронавирус!»: новокузнечанка призналась в болезни от имени подруги
Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 апреля 2020 года
Из горящей фермы кузбассовцы спасли 500 коров
Пятеро детей попали в больницу из-за отравления
Кузбасский могильщик получил 10 лет тюрьмы за убийство жены
Власти Кузбасса рассказали, кому положено проведение теста на коронавирус
В Кузбассе директор коммерческой фирмы скрыла от налоговой более 7 миллионов рублей