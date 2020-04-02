РСХБ в Кузбассе развивает онлайн-сервисы для предпринимателей

2 Апр 2020 2020-04-02T11:56:40+03:00

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Теперь предприниматели - клиенты РСХБ в рамках системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» и «Интернет-Клиент» могут воспользоваться возможностями онлайн-бухгалтерии, предоставляемой одним из лидеров облачных сервисов для бизнеса в России — компанией ООО «Моё дело». Специально для клиентов РСХБ в Кузбассе предоставлены льготные условия подключения онлайн-сервиса: для клиентов Кемеровского регионального филиала Россельхозбанка, впервые подключивших сервис интернет-бухгалтерии «Моё дело», к выбранному тарифному плану предоставляется дополнительно 3 месяца бесплатного использования. При первом подключении сервиса есть возможность бесплатно протестировать его в течение 3 дней.

Новый сервис онлайн-бухгалтерии «Моё дело» самостоятельно ведет бухгалтерский и налоговый учет предприятия, не требует специализированных бухгалтерских знаний и подойдет для предпринимателей с разными системами налогообложения.

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Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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