«Юра, позвони мне!»: личный водитель новокузнецкого мэра улетел в Таиланд
Глава Новокузнецка отчитал в прямом эфире водителя, который, возможно, во время пандемии отправился в Таиланд. Мэр пообещал отправить водителя на карантин.
Резко высказался о людях, решивших отдохнуть во время пандемии коронавируса за границей, глава Новокузнецка Сергей Кузнецов. Такие решения об отдыхе он назвал безответственными и возмутительными. И в качестве примера привел своего водителя, который, по словам мэра, отлично знал о карантине, но все равно отправился на отдых за рубеж. По крайней мере именно такими данными он располагает на данный момент.
- Идиотом нужно быть! Он до конца года будет сидеть на карантине! Он у меня из него не выйдет! - категорично заявил Сергей Кузнецов.
Также он добавил, что, если данные недостоверны, готов извиниться перед водителем, как только тот выйдет на связь.
- Юра, если ты не улетел в Таиланд, позвони мне, пожалуйста. Если я ошибся, так я перед тобой извинюсь, - попросил мэр Новокузнецка. - Но мне доложили, что ты в Таиланде…
ИСТОЧНИК KP.RU