«Юра, позвони мне!»: личный водитель новокузнецкого мэра улетел в Таиланд

2 Апр 2020 2020-04-02T13:52:05+03:00

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Глава Новокузнецка отчитал в прямом эфире водителя, который, возможно, во время пандемии отправился в Таиланд. Мэр пообещал отправить водителя на карантин.

Резко высказался о людях, решивших отдохнуть во время пандемии коронавируса за границей, глава Новокузнецка Сергей Кузнецов. Такие решения об отдыхе он назвал безответственными и возмутительными. И в качестве примера привел своего водителя, который, по словам мэра, отлично знал о карантине, но все равно отправился на отдых за рубеж. По крайней мере именно такими данными он располагает на данный момент.

- Идиотом нужно быть! Он до конца года будет сидеть на карантине! Он у меня из него не выйдет! - категорично заявил Сергей Кузнецов.

Также он добавил, что, если данные недостоверны, готов извиниться перед водителем, как только тот выйдет на связь.

- Юра, если ты не улетел в Таиланд, позвони мне, пожалуйста. Если я ошибся, так я перед тобой извинюсь, - попросил мэр Новокузнецка. - Но мне доложили, что ты в Таиланде…

ИСТОЧНИК KP.RU