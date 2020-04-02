В Прокопьевске закрыли кафе из-за нарушений карантина

2 Апр 2020 2020-04-02T13:53:34+03:00

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В Прокопьевске судебные приставы приостановили деятельность кафе, которое нарушило распоряжение о введении в области особого режима. Общепит должен был приостановить работу с 28 марта по 5 апреля.

В связи с тем, что заведение продолжало работать и принимало посетителей , создавалась реальная угроза жизни и здоровью населения из-за возможного распространения коронавирусной инфекции.

В результате в отношении юридического лица был составлен административный протокол за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Судебные приставы МОСП по городу Прокопьевску и Прокопьевскому району приостановили деятельность кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU