В Прокопьевске закрыли кафе из-за нарушений карантина
В Прокопьевске судебные приставы приостановили деятельность кафе, которое нарушило распоряжение о введении в области особого режима. Общепит должен был приостановить работу с 28 марта по 5 апреля.
В связи с тем, что заведение продолжало работать и принимало посетителей , создавалась реальная угроза жизни и здоровью населения из-за возможного распространения коронавирусной инфекции.
В результате в отношении юридического лица был составлен административный протокол за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Судебные приставы МОСП по городу Прокопьевску и Прокопьевскому району приостановили деятельность кафе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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