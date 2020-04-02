2020-04-02T13:58:04+03:00
Общество

В Кузбассе перенесли сроки повышения тарифов на капремонт

Изначально они были намечены на 1 апреля
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе перенесли сроки повышения тарифов на капремонтВ Кузбассе перенесли сроки повышения тарифов на капремонтФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Кузбассе перенесли сроки повышения тарифов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Новую цифру в платежных квитанциях жители увидят не раньше лета.

Напомним, что с 1 апреля 2020 года в области должно было произойти повышение взносов, собираемых с собственников на капремонт МКД.

Теперь, согласно изменениям в постановлении от 19.03.2020 № 150 «О внесении изменений в постановление коллегии администрации Кемеровской области от 30.12.2013 № 671 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», сроки повышения тарифов сдвинулись с 1 апреля на 1 июня. Сейчас жители платят 6,71 рубля с квадратного метра. С лета тариф вырастет до 7,69 рубля.

Кроме того, с 1 апреля 2021 года тариф повысится до 8,45 рубля, а с 1 апреля 2022 года - до 9,29 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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