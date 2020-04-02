2020-04-02T14:26:10+03:00
Происшествия

Кузбассовец обвинил знакомого в насилии и похищении человека и попал под суд

Из потерпевшего по одному уголовному делу он превратился в обвиняемого – по другому
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец обвинил знакомого в насилии и похищении человека и попал под судКузбассовец обвинил знакомого в насилии и похищении человека и попал под судФото: Екатерина РОМАНОВА
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Житель Яшкинского района сообщил в полицию о том, что трое парней подвергли его насилию и похитили его сожительницу. После этого мужчина сам стал фигурантом уголовного дела.

Один из жителей поселка городского типа Яшкино и его жена стали жертвами грабежа. Людей, ограбивших их, задержали, и в скором времен они предстанут перед судом. Пасынок одного из грабителей в конце января пришел к потерпевшему, чтобы просить его о примирении, но тот отказался. Мужчины повздорили, и гость принялся избивать хозяина, а потому ушел.

Когда-то ограбленный, а теперь еще и избитый, мужчина решил отомстить обидчику и позвонил в экстренные службы. Он заявил, будто сначала его избил нежданный гость, затем к нему пришли трое молодых людей, подвергли насилию, а потом похитили сожительницу.

Впрочем, вскоре оказалось, что женщину никто не похищал, хоть она и отсутствовала дома несколько дней по непонятным причинам. И насилия в отношении потерпевшего тоже не совершалось. В отношении жители поселка Яшкино возбудили уголовное дело о ложном доносе.

- Мужчина вину признал полностью, объяснил свой поступок тем, что был очень зол на обидчика и хотел, чтобы у него появились большие неприятности, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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