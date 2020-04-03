2020-04-03T04:46:41+03:00
Общество

Кузбасское предприятие оштрафовали на 300 тысяч рублей за нарушения при добыче газа

Правила пользования недрами были регламентированы лицензией
Ирина АВТУШКО
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Кузбасское предприятие оштрафовали на 300 тысяч рублей за нарушения при добыче газаКузбасское предприятие оштрафовали на 300 тысяч рублей за нарушения при добыче газаФото: Иван ВИСЛОВ
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В Кузбассе на 300 тысяч рублей оштрафовано предприятие, которое не выполняло условия лицензии по пользованию недрами. Нарушения обнаружились в ходе прокурорской проверки.

Компания, которая занималась геологическим изучением, разведкой и добычей газа в Прокопьевском районе, не исполняла обязанности, прописанные в условиях пользования недрами, а также не выполняла решения собственных проектных документов.

- Действующим проектным документом предусмотрен этап доразведки месторождения путем бурения разведочных и эксплуатационных скважин, однако с 2016 года бурение скважин не осуществляется. В результате уровень добычи газа не выполнен в полном объеме, - сообщили в прокуратуре области.

По документам с начала разработки месторождения должно было добываться 94,65 миллиона кубометров газа, но фактически с 2016 по 2019 год добыто только 22,699 миллиона кубометров.

За нарушение условий лицензии Южно-Сибирское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования назначило предприятию штраф в размере 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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