3 Апр 2020 2020-04-03T04:46:41+03:00

Кузбасское предприятие оштрафовали на 300 тысяч рублей за нарушения при добыче газа Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Кузбассе на 300 тысяч рублей оштрафовано предприятие, которое не выполняло условия лицензии по пользованию недрами. Нарушения обнаружились в ходе прокурорской проверки.

Компания, которая занималась геологическим изучением, разведкой и добычей газа в Прокопьевском районе, не исполняла обязанности, прописанные в условиях пользования недрами, а также не выполняла решения собственных проектных документов.

- Действующим проектным документом предусмотрен этап доразведки месторождения путем бурения разведочных и эксплуатационных скважин, однако с 2016 года бурение скважин не осуществляется. В результате уровень добычи газа не выполнен в полном объеме, - сообщили в прокуратуре области.

По документам с начала разработки месторождения должно было добываться 94,65 миллиона кубометров газа, но фактически с 2016 по 2019 год добыто только 22,699 миллиона кубометров.

За нарушение условий лицензии Южно-Сибирское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования назначило предприятию штраф в размере 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU