3 Апр 2020 2020-04-03T08:07:14+03:00

Четверых человек спасли при пожаре в новокузнецкой многоэтажке. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.

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Едва не обернулось трагедией ночное происшествие для жителей одного из пятиэтажных домов Новокузнецка. Здесь около половины второго ночи начался пожар.

Жители одной из 5-этажек в Заводском районе Новокузнецка почувствовали запах дыма в 1.35. Они сообщили об этом на пульт диспетчера, и тут же на место пожара выдвинулись 12 человек и четыре единицы техники. К тому моменту, когда они прибыли на место ЧП, из своих квартир самостоятельно успели эвакуироваться пять человек.

- На момент прибытия первого подразделения в подъезде наблюдалось задымление. Здесь, на лестнице между вторым и третьим этажами сгорел мусор и деревянный оконный блок на общей площади два квадратных метра, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Сотрудники МЧС при помощи спецсредств вывели на улицу четырех человек. Пострадавших нет.

Точную причину и обстоятельства возникновения пожара предстоит установить специалистам. По предварительным же данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU