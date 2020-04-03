Частные клиенты доверили Россельхозбанку более 1,2 триллиона рублей

3 Апр 2020 2020-04-03T09:18:27+03:00

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Объем привлечённых средств физических лиц Россельхозбанка на 27.03.2020 превысил 1,2 триллиона рублей, увеличившись на 13,6 миллиарда в текущем месяце. С начала года портфель физических лиц увеличился на 5,1 процента (59,3 миллиарда).

«Динамичный рост показателя обусловлен высоким уровнем доверия к Банку со стороны клиентов – физических лиц. РСХБ предлагает гибкие условия и конкурентные депозитные программы, постоянно работает над повышением сервиса обслуживания частных лиц. Мы будем и дальше расширять продуктовую линейку для того, чтобы каждый клиент мог выбрать оптимальный вариант вложения свободных денежных средств», - отметила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

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Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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