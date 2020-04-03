Иномарка протаранила легковушку возле моста в Кемерове
Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось утром 3 апреля в Кемерове. Здесь столкнулись два автомобиля - Hyundai Solaris и ВАЗ-2107.
ДТП произошло на повороте с Кузбасского моста на Красновку. Снимками двух искореженных автомобилей очевидцы вскоре поделились в социальных сетях.
- По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris двигался по второстепенной дороге со стороны улицы Есенина, - сообщили подробности в ГИБДД города Кемерово. – Водитель иномарки не предоставил преимущества водителю автомобиля ВАЗ-2107, который двигался по главной дороге.
Оба автомобиля получили серьезные повреждения, а их водители – травмы, однако оба живы. Им оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас состояние участников аварии уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU