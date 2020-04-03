2020-04-03T09:33:12+03:00
Происшествия

Иномарка протаранила легковушку возле моста в Кемерове

Оба водителя получили травмы, но остались живы
Екатерина РОМАНОВА
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Иномарка протаранила легковушку возле моста в Кемерове. ФОТО: vk.com, "Регион 42"Иномарка протаранила легковушку возле моста в Кемерове. ФОТО: vk.com, "Регион 42"
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось утром 3 апреля в Кемерове. Здесь столкнулись два автомобиля - Hyundai Solaris и ВАЗ-2107.

ДТП произошло на повороте с Кузбасского моста на Красновку. Снимками двух искореженных автомобилей очевидцы вскоре поделились в социальных сетях.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris двигался по второстепенной дороге со стороны улицы Есенина, - сообщили подробности в ГИБДД города Кемерово. – Водитель иномарки не предоставил преимущества водителю автомобиля ВАЗ-2107, который двигался по главной дороге.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения, а их водители – травмы, однако оба живы. Им оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас состояние участников аварии уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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