2020-04-03T10:25:23+03:00
Происшествия

3-летний ребенок выпал из окна квартиры в Новокузнецке

Окно оставил открытым его старший брат
Екатерина РОМАНОВА
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3-летний ребенок выпал из окна квартиры в Новокузнецке3-летний ребенок выпал из окна квартиры в НовокузнецкеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Оставленное открытым окно едва не обернулось трагедией в Новокузнецке. С высоты третьего этажа упал 3-летний ребенок.

Семья, в которой родители воспитывают трех сыновей, живет на улице Петракова в Новокузнецке. Старший из трех братьев оставил открытым окно на кухне. Мать в этот момент находилась в соседней комнате. Она поспешила из комнаты на кухню, чтобы закрыть створку, но не успела сделать это: ее 3-летний сын успел забраться на подоконник и упал вниз. Мальчика с тяжелыми травмами врачи доставили в больницу. Ему потребовалась срочная операция. Сейчас врачи оценивают состояние ребенка как удовлетворительное.

Семья характеризуется положительно, на учете не состоит. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. В пресс-службе ГУ МВД России по Кемервоской области отметили, что это не первый такой случай в этом году. Так, за несколько дней до ЧП из окна первого этажа частного жилого дома выпала годовалая девочка

- Ребенку достаточно всего нескольких секунд, чтобы открыть окно, а москитная сетка не способна защитить от падения, поэтому не приучайте детей смотреть на происходящее за окном, будь то проезжающие машины или птицы на дереве, и ни под каким предлогом не позволяйте малышам забираться на подоконники, - отметил начальник УОДУУП и ПДН ГУ МВД России по Кемеровской области Денис Ведягин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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