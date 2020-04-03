3 Апр 2020 2020-04-03T11:14:50+03:00

Пиломатериалы с усачем и шелкопрядом пытались вывезти из Кузбасса. ФОТО: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области.

1200 кубометров ели и пихты могут быть уничтожены

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Обрезной пиломатериал хвойных пород – ели и пихты – с опасной начинкой собирались вывезти из Кузбасса. Однако специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области не дали сделать это.

Компании «Лесмакс» сделала заявку на фитосанитарный досмотр подкарантинной продукции – партии обрезного пиломатериала хвойных пород – ели и пихты. Во время проверки партии специалисты Россельхознадзора обнаружили личинки и гусеницы насекомых. А позже экспертиза показала, что это - малый черный еловый усач и сибирский шелкопряд.

Пиломатериалы с усачем и шелкопрядом пытались вывезти из Кузбасса. ФОТО: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области.

В отношении компании возбуждено дело об административной ответственности. Судьба же обрезного пиломатериала незавидна. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области, часть должна будет пройти карантинное обеззараживание, часть – может быть переработана, а часть придется уничтожить.

ИСТОЧНИК KP.RU