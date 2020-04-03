Пиломатериалы с усачем и шелкопрядом пытались вывезти из Кузбасса
Обрезной пиломатериал хвойных пород – ели и пихты – с опасной начинкой собирались вывезти из Кузбасса. Однако специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области не дали сделать это.
Компании «Лесмакс» сделала заявку на фитосанитарный досмотр подкарантинной продукции – партии обрезного пиломатериала хвойных пород – ели и пихты. Во время проверки партии специалисты Россельхознадзора обнаружили личинки и гусеницы насекомых. А позже экспертиза показала, что это - малый черный еловый усач и сибирский шелкопряд.
Пиломатериалы с усачем и шелкопрядом пытались вывезти из Кузбасса. ФОТО: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области.
В отношении компании возбуждено дело об административной ответственности. Судьба же обрезного пиломатериала незавидна. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области, часть должна будет пройти карантинное обеззараживание, часть – может быть переработана, а часть придется уничтожить.
ИСТОЧНИК KP.RU