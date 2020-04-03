2020-04-03T11:46:32+03:00
Общество

3,5 тысячи тестов на коронавирус сделали в Кузбассе

Лишь три теста на коронавирусу оказались положительными
Екатерина РОМАНОВА
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3,5 тысячи тестов на коронавирус сделали в Кузбассе3,5 тысячи тестов на коронавирус сделали в КузбассеФото: Артем КИЛЬКИН
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Более 3,5 тысячи тестов на выявление коронавируса провели в Кузбассе. При этом вторая лаборатория открылась в Кузбассе лишь в конце марта.

Из более чем 3,5 тысячи тестов на коронавирус, которые провели в кузбасских лабораториях, лишь три оказались положительными, остальные – отрицательными. Двое кузбассовцев, у которых диагностировали коронавирус, уже выздоровели, а еще один находится в инфекционной больнице города Кемерово. Его состояние постепенно улучшается.

Если раньше тесты на коронавирус можно было сделать лишь в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», то с конца марта такая возможность появилась и у лаборатории по выявлению COVID-19. Она открыта на базе областного центра профилактики и борьбы со СПИДом: здесь можно проводить до 170 исследований в сутки. В Центре гигиены обследовались те, кто прибыл из-за рубежа с симптомами простудных заболеваний, пациенты с подозрением на пневмонию и те, кто контактировал с заболевшими. В новой лаборатории исследуется материал, взятый врачами у кузбассовцев, прибывших из-за рубежа без признаков инфекционных заболеваний.

- Дополнительная лаборатория значительно расширила наши возможности. За несколько дней она выполнила более 800 тестов. Анализ проводится с применением тест-систем, разработанных новосибирским государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», дающих возможность быстро исключить или подтвердить наличия вируса, - отметил заместитель губернатора по вопросам социального развития Алексей Цигельник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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