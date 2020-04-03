РСХБ в Кузбассе готов к выдаче потребительского кредита для жителей села по льготной ставке

3 Апр 2020 2020-04-03T12:10:08+03:00

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Кемеровский филиал РСХБ готов выдавать льготный потребительский кредит для жителей села. Россельхозбанк первым заключил соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ и вошел в число уполномоченных банков по выдаче потребительского кредита без обеспечения для жителей села по льготной ставке от 3 процента годовых. Данный инструмент является частью государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ).

Льготный кредит дает возможность россиянам с постоянной регистрацией на сельских территориях (сельских агломерациях) в возрасте от 23 до 65 лет получать денежные средства в сумме от 30 тысяч рублей до 250 тысяч рублей (жителям Дальневосточного федерального округа и Ленинградской области – до 300 тысяч рублей) на срок от 6 месяцев до 5 лет. Льготная процентная ставка 3 процента годовых действует при оформлении личного страхования.

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Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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