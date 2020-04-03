Лжесирота обогатился на 200 тысяч и попал под суд
Молодой кемеровчанин придумал беспроигрышный, по его мнению, вариант, как получить хорошее пособие от государства. Однако технологии его подвели, и теперь мужчина предстанет перед судом.
24-летний безработный из Кемерова в интернете приобрел справку о том, что он является сиротой. Справка была поддельной и вовсе не соответствовала реальному положению дел. Тем не менее с фиктивным документом мужчина отправился в городской Центр занятости населения. Ему начислили пособие, которое кемеровчанин получал в течение полугода. В общей сложности к тому моменту, когда все раскрылось, ему выплатили около 200 тысяч рублей.
- В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время собранные материалы направлены на рассмотрение в суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве максимальной меры наказания четыре года лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU