2020-04-03T13:42:27+03:00
Общество

Лжесирота обогатился на 200 тысяч и попал под суд

Мужчина незаконно получал пособие
Екатерина РОМАНОВА
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Лже-сирота обогатился на 200 тысяч и попал под судЛже-сирота обогатился на 200 тысяч и попал под судФото: Олег ЗОЛОТО
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Молодой кемеровчанин придумал беспроигрышный, по его мнению, вариант, как получить хорошее пособие от государства. Однако технологии его подвели, и теперь мужчина предстанет перед судом.

24-летний безработный из Кемерова в интернете приобрел справку о том, что он является сиротой. Справка была поддельной и вовсе не соответствовала реальному положению дел. Тем не менее с фиктивным документом мужчина отправился в городской Центр занятости населения. Ему начислили пособие, которое кемеровчанин получал в течение полугода. В общей сложности к тому моменту, когда все раскрылось, ему выплатили около 200 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время собранные материалы направлены на рассмотрение в суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве максимальной меры наказания четыре года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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