3 Апр 2020 2020-04-03T14:07:09+03:00

Спецтехнику для дезинфекции улиц от коронавируса начали выпускать в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Этим занимается один из кузбасских заводов

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Один из кузбасских заводов начал выпускать специальную технику для дезинфекции улиц, чтобы предотвратить распространение коронавируса в регионе.

На дорожные машины ДМК-70 специальное оборудование для обработки улиц и дорог дезинфицирующими растворами начал устанавливать завод «КОРМЗ». Благодаря производителю специальной дорожной и коммунальной техники улицы в территориях Кузбасса станут более безопасными.

- Спасибо производителю, который оперативно отреагировал на необходимость провести санитарную обработку общественных территорий. Спецтехника позволит ускорить эту работу. Если потребуется, готовы принимать заказы на такие машины от других регионов России, - сказал Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU