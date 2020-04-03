2020-04-03T15:04:52+03:00
Общество

Как получить больничный во время самоизоляции от коронавируса работающим пенсионерам в Кузбассе

Получить больничный при самоизоляции могут кузбассовцы старше 65 лет
Екатерина РОМАНОВА
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Как получить больничный во время самоизоляции от коронавируса работающим пенсионерам в КузбассеКак получить больничный во время самоизоляции от коронавируса работающим пенсионерам в КузбассеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Могут ли кузбассовцы, в возрасте старше 65 лет, получить больничный, если они выбрали самоизоляцию, а не работу, прокомментировали в Кузбасском региональном отделении ФСС РФ.

Далеко не все кузбассовцы, кому исполнилось 65 лет, сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Многие и после достижения пенсионного возраста продолжают работать. Однако сейчас, когда велик риск заражения коронавирусной инфекцией, перед ними стоит выбор: продолжать работать или отправиться на больничный. В региональном Фонде социального страхования отметили, что все работающие граждане, выбравшие режим самоизоляции могут получить больничный с 6 по 19 апреля.

- В условиях пандемии мы должны обеспечить людям пожилого возраста возможность остаться в режиме самоизоляции. Ранее Минтруд рекомендовал переводить сотрудников старше 65 лет на удаленную работу из дома. Чтобы обеспечить права граждан старшего возраста, чья сфера деятельности не предполагает удаленной работы, реализована возможность для получения больничного для всех выбравших режим самоизоляции работающих граждан старше 65, – заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Работодатель может перевести сотрудников в возрасте старше 65 лет на удаленную работу с полной выплатой заработной платы или передать в Фонд социального страхования данные для того, чтобы оформить пособие по временной нетрудоспособности.

При этом пособия по временной трудоспособности будет рассчитываться по общим правилам. Если имеется стаж более восьми лет, тосреднемесячный заработок оплачивается в полном объеме. При этом за основу берется среднемесячный заработок, но не более максимально возможного размера пособия – 69,961 тысячи рублей. Выплаты будут производиться в течение семи дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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