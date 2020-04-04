4 Апр 2020 2020-04-04T04:01:13+03:00

Мужчину с дорожными сумками разыскивают в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе разыскивают 31-летнего жителя города Топки. Данил Шитиков ушел из дома и пропал 30 марта.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», а также сотрудники полиции просят помощи в поиске 31-летнего жителя города Топки Данила Шитикова. Сейчас известно лишь то, что 30 марта мужчина ушел из дома в неизвестном направлении.

Приметы пропавшего: рост 190 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые.

В день исчезновения был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, коричневые ботинки.

С собой у мужчины были дорожные сумки.

Если вам известно местонахождение Данила Шитикова или вы готовы присоединиться к его поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112

ИСТОЧНИК KP.RU