Мужчину с дорожными сумками разыскивают в Кузбассе
В Кузбассе разыскивают 31-летнего жителя города Топки. Данил Шитиков ушел из дома и пропал 30 марта.
Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», а также сотрудники полиции просят помощи в поиске 31-летнего жителя города Топки Данила Шитикова. Сейчас известно лишь то, что 30 марта мужчина ушел из дома в неизвестном направлении.
Приметы пропавшего: рост 190 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые.
В день исчезновения был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, коричневые ботинки.
С собой у мужчины были дорожные сумки.
Если вам известно местонахождение Данила Шитикова или вы готовы присоединиться к его поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112
ИСТОЧНИК KP.RU