2020-04-04T04:01:13+03:00
Происшествия

Мужчину с дорожными сумками разыскивают в Кузбассе

Он пропал 30 марта
Екатерина РОМАНОВА
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Мужчину с дорожными сумками разыскивают в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"Мужчину с дорожными сумками разыскивают в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"
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В Кузбассе разыскивают 31-летнего жителя города Топки. Данил Шитиков ушел из дома и пропал 30 марта.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», а также сотрудники полиции просят помощи в поиске 31-летнего жителя города Топки Данила Шитикова. Сейчас известно лишь то, что 30 марта мужчина ушел из дома в неизвестном направлении.

Приметы пропавшего: рост 190 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые.

В день исчезновения был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, коричневые ботинки.

С собой у мужчины были дорожные сумки.

Если вам известно местонахождение Данила Шитикова или вы готовы присоединиться к его поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112

ИСТОЧНИК KP.RU

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