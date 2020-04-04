2020-04-04T04:35:30+03:00
Общество

Полицейские машины с проблестковыми маячками ездят по Кузбассу

Почему «мигалки» все время включены, объяснили в полиции
Екатерина РОМАНОВА
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Полицейские машины с проблестковыми маячками ездят по Кузбассу. ФОТО: кадр видео ГУ МВД России по Кемеровской области.Полицейские машины с проблестковыми маячками ездят по Кузбассу. ФОТО: кадр видео ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Кузбассовцы из разных районов региона обратили внимание на то, что по улицам ездят патрульные автомобили, у которых все время включены проблестковые маячки. Зачем это нужно, объяснили в Кузбассе.

Как оказалось, это – вынужденная мера, которую ввели в полиции по нескольким причинам. Включенные маячки – это дополнительная мера профилактики. Обращая внимание на них, автолюбители меньше нарушают Правила дорожного движения. Также использование включенных световых сигналов применяются при оповещении граждан.

- Полицейские при движении по населенным пунктам транслируют кузбассовцам специально подготовленный аудиоролик, в котором призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости и строго соблюдать режим самоизоляции, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Эти меры помогут предотвратить распространение коронавирусной инфекции"

ИСТОЧНИК KP.RU

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