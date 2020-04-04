2020-04-04T05:30:24+03:00
Происшествия

Кузбассовец с ведром в руках напал на нелюбимую жену

Выяснение отношений закончилось судом и больницей
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Кузбассовец с ведром в руках напал на нелюбимую женуКузбассовец с ведром в руках напал на нелюбимую женуФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Житель города Анжеро-Судженск решил изменить свою жизнь и уйти от сожительницы. Выяснение отношений закончилось печально для обоих: женщина была серьезно травмирована ведром, а мужчина попал под суд.

51-летний мужчина из Анжеро-Судженска и его 56-летняя сожительница распивали спиртные напитки. Слово за слово, и супруги поссорились. Мужчина понял, что чувства остыли и заявил своей экс-возлюбленной, что решил уйти от нее.

Женщина принялась оскорблять сожителя, обвинили его в неверности. Тот же не вынес таких обидных слов, схватил металлическое ведро и ударил им спутницу жизни по голове. Позже, поняв, что дама его сердца серьезно травмирована, мужчина вызвал скорую помощь. Позже врачи сообщили о травме в полицию.

- Суд, изучив материалы уголовного дела, признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, - сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Головин на время карантина вернулся из Монако в Кузбасс
Опоили и ограбили: кузбассовец стал жертвой новых знакомых
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 4 апреля 2020 года: один человек лечится, один под наблюдением
Обучение во время самоизоляции по коронавирусу: как будут учиться школьники и студенты Кузбасса
Кузбассовец с ведром в руках напал на нелюбимую жену
Полицейские машины с проблестковыми маячками ездят по Кузбассу
Мужчину с дорожными сумками разыскивают в Кузбассе
Сергей Цивилев выступит с обращением к жителям Кузбасса из-за ситуации с коронавирусом
Как получить больничный во время самоизоляции от коронавируса работающим пенсионерам в Кузбассе
Спецтехнику для дезинфекции улиц от коронавируса начали выпускать в Кузбассе
Стобалльники из Кузбасса расскажут онлайн о том, как сдавали ЕГЭ
Лжесирота обогатился на 200 тысяч и попал под суд
РСХБ в Кузбассе готов к выдаче потребительского кредита для жителей села по льготной ставке
3,5 тысячи тестов на коронавирус сделали в Кузбассе
Неудачное застолье: в Кемеровской области перед судом предстанет киселевчанин
Пиломатериалы с усачом и шелкопрядом пытались вывезти из Кузбасса
3-летний ребенок выпал из окна квартиры в Новокузнецке
Иномарка протаранила легковушку возле моста в Кемерове
Частные клиенты доверили Россельхозбанку более 1,2 триллиона рублей
Коронавирус в Кузбассе: автобусные рейсы между регионами отменены
Кузбассовец премировал сам себя и попал под суд
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 3 апреля 2020 года: новых случаев не выявлено
Четверых человек спасли при пожаре в новокузнецкой многоэтажке
Хотел выпить, а попал под стражу: кузбассовец убил друга и напал на соседа
В роддоме кемеровской больницы открыты новые отделения для выхаживания новорожденных
Кузбассовец нарушил авторские права на 1,6 миллиона рублей
Скорый поезд Новокузнецк - Новосибирск приостанавливает курсирование в связи с пандемией коронавируса
Кузбасское предприятие оштрафовали на 300 тысяч рублей за нарушения при добыче газа