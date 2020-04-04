4 Апр 2020 2020-04-04T05:30:24+03:00

Кузбассовец с ведром в руках напал на нелюбимую жену Фото: Иван ВИСЛОВ

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Житель города Анжеро-Судженск решил изменить свою жизнь и уйти от сожительницы. Выяснение отношений закончилось печально для обоих: женщина была серьезно травмирована ведром, а мужчина попал под суд.

51-летний мужчина из Анжеро-Судженска и его 56-летняя сожительница распивали спиртные напитки. Слово за слово, и супруги поссорились. Мужчина понял, что чувства остыли и заявил своей экс-возлюбленной, что решил уйти от нее.

Женщина принялась оскорблять сожителя, обвинили его в неверности. Тот же не вынес таких обидных слов, схватил металлическое ведро и ударил им спутницу жизни по голове. Позже, поняв, что дама его сердца серьезно травмирована, мужчина вызвал скорую помощь. Позже врачи сообщили о травме в полицию.

- Суд, изучив материалы уголовного дела, признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, - сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU