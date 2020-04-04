2020-04-04T06:17:55+03:00
Общество

Обучение во время самоизоляции по коронавирусу: как будут учиться школьники и студенты Кузбасса

Как выстраивается процесс обучения из-за самоизоляции по коронавирусу
Екатерина РОМАНОВА
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Обучение во время самоизоляции по коронавирусу: как будут учиться школьники и студенты КузбассаОбучение во время самоизоляции по коронавирусу: как будут учиться школьники и студенты КузбассаФото: Мария ЛЕНЦ
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Многих кузбассовцев волнует вопрос: когда заканчиваются школьные каникулы и как будут учиться школьники и студенты во время самоизоляции.

Весенние каникулы в кузбасских школах в этом году оказались дольше обычного. Тем не менее, уже 6 апреля они заканчиваются. Несмотря на то, что нерабочие дни указом Президента России продлены до 30 апреля, уже в понедельник, 6 апреля, у школьников начнутся занятия.

- До 30 апреля обучающиеся будут находиться на дистанционном обучении. Также удаленный формат работы сохраняется у студентов колледжей, техникумов и вузов, - сообщает департамент образования Кемеровской области.

Также будут работать детские сады, если у родителей есть потребность в этом. Во всех садах усилен эпидемиологический режим: воспитатели или медработник должны утром измерить ребенку температуру, проверить кожные покровы, оценить состояние горла, носа и общего самочувствия.

- Из детских садов, в которых в настоящее время группы закрыты на карантин из-за увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ, перевод детей в другие коллективы запрещен, - отметили в пресс-службе департамента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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