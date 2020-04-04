4 Апр 2020 2020-04-04T08:23:28+03:00

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 4 апреля 2020 года: один человек лечится, один под наблюдением Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 4 апреля 2020 года остается прежним: в больнице находится один человек. Новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки не выявлено.

Как сообщает оперативный штаб, на 4 апреля число заразившихся коронавирусом не изменилось. По-прежнему получает необходимое лечение один кузбассовец. Врачи отмечают улучшение его состояния. Кроме того, под наблюдением врачей остается один пациент, который ранее контактировал с заразившимися коронавирусом. Сейчас он проходит необходимую диагностику.

Отметим также, что в Кузбассе с 14 марта объявлен решим повышенной готовности. 30 марта в постановление о введении режима повышенной готовности губернатор внес изменения. Так, автобусное сообщение между Кузбассом и другими регионами ограничено, а при необходимости покинуть пределы Кузбасса или вернуться обратно гражданам рекомендуют воспользоваться личным автотранспортом, самолетом или поездом. Кроме того, проводится дезинфекция подъездов, лифтов, а также улиц города. А стражи порядка передвигаются по улицам на патрульных автомобилях и напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить распространения коронавируса. К слову, на время придется отложить заключение браков или разводов, а вот факты рождения и смерти по-прежнему регистрируются в органах ЗАГС.

Жителям региона рекомендуют без крайней необходимости не покидать дома. Исключение составляют случаи, когда нужно сходить в магазин за продуктами, вывести на прогулку домашнего питомца, вынести мусор - в этом случае рекомендуют не уходить от дома дальше, чем на 100 метров. также не распространяется ограничение на тех, кто добирается на работу или с работы и сотрудников спецслужб.

ИСТОЧНИК KP.RU