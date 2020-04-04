Опоили и ограбили: кузбассовец стал жертвой новых знакомых

4 Апр 2020 2020-04-04T08:39:12+03:00

Изменить размер текста: A A

После случайного знакомства на вокзале кузбассовцу пришлось обращаться в полицию за помощью. Новые приятели напоили его, избили и ограбили.

На вокзале мужчина ждал, когда придет его автобус в Тяжине. Слово за слово – и он познакомился с двумя другими мужчинами – 19 и 37 лет. Чтобы скрасить ожидание автобуса, мужчины решили немного выпить. Потом они все вместе отправились в безлюдное место. И там неожиданно новые знакомцы напали па мужчину. Сначала они избили его, а потом забрали деньги, мобильный телефон и ювелирное украшение – в общей сложности на восемь тысяч рублей.

Избитый и ограбленный, мужчина пришел в полицию. Стражи порядка вскоре установили личности напавших и задержали их. В отношении приятелей-грабителей возбуждено уголовное дело о грабеже

- В настоящее время собранные в ходе следствия материалы направлены на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания семь лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU