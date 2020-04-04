4 Апр 2020 2020-04-04T09:23:36+03:00

Александр Головин на время карантина вернулся из Монако в Кузбасс. ФОТО: ФК "Монако"

Изменить размер текста: A A

Коронавирус, охвативший многие страны мира, внес коррективы в спортивную жизнь. Так, знаменитый футболист из Кузбасса, Александр Головин, вернулся из Монако в Калтан.

После того, как Александр Головин вернулся в Россию из Монако, где он выступает за одноименный футбольный клуб, он прошел обязательную процедуру карантина. Сейчас он находится в Калтане.

- Александр чувствует себя хорошо, тесты сделаны, они отрицательные, - рассказал отец футболиста из Кузбасса Сергей Головин.

Сейчас Александр Головин готов приступить к тренировкам.

Напомним, Александр Головин сейчас выступает за футбольный клуб «Монако». Он стал самым дорогим игроком в истории российского футбола, помимо Юрия Жиркова, которого в свое время выкупил «Челси» за 21 миллион евро, и Андрея Аршавина, перешедшего в «Арсенал» за 16,5 миллиона евро после яркой игры на чемпионате мира по футболу в 2008 году. Сумма трансфера 22-летнего футболиста составила 30 миллионов евро.

ИСТОЧНИК KP.RU