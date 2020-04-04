Кемеровчанин погиб под колесами трамвая

4 Апр 2020 2020-04-04T09:58:19+03:00

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В субботу, 4 апреля, в Рудничном районе Кемерова произошла трагедия. Здесь трамвай насмерть сбил мужчин.

Снимками, на которых запечатлены последствия ДТП, очевидцы трагедии поделились в социальных сетях. На кадрах, снятых после трагедии, видно, что погибший находится на проезжей части рядом с вагоном. О том, что же случилось неподалеку от ТЦ «Радуга», рассказали в пресс-службе «Кемеровской энерготранспортной компании».

Как оказалось, трагедия произошла около 11.55. На этом участке сотрудники компании проводили плановые сварочные работы, которые не требуют прекращения движения трамваев.

- Плановые работы велись с соблюдением всех мер безопасности, в сварочной бригаде – специалисты с большим опытом. За рулем был водитель с большим стажем работы, - отметили в пресс-службе компании. – Сейчас устанавливаем причины и обстоятельства трагедии.

На месте ДТП работают представители оперативных служб города.

ИСТОЧНИК KP.RU