Мужчину без ногтей на руках разыскивают в Кузбассе
В Кузбассе разыскивают 37-летнего Аркадия Бучкова. Мужчина пропал 3 апреля По данным волонтеров нуждается в медицинской помощи.
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», родные и близкие, сотрудники полиции разыскивают 37-летнего жителя города Кемерово Аркадия Бучкова. Мужчина ушел в неизвестном направлении 3 апреля, и с тех пор о нем нет никаких известий.
Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие.
Особые приметы: отсутствуют ногти на руках.
Был одет: темно-синяя куртка, темно-синие спортивные штаны.
Волонтеры отмечают, что Аркадий Бучков нуждается в медицинской помощи. Если вам известно его местонахождение или вы готовы присоединистья к поиску пропавшего, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда.
Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU