2020-04-05T04:21:06+03:00
Происшествия

Мужчину без ногтей на руках разыскивают в Кузбассе

Он пропал 3 апреля в Кемерове
Екатерина РОМАНОВА
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Мужчину без ногтей на руках разыскивают в Кузбассе. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"Мужчину без ногтей на руках разыскивают в Кузбассе. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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В Кузбассе разыскивают 37-летнего Аркадия Бучкова. Мужчина пропал 3 апреля По данным волонтеров нуждается в медицинской помощи.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», родные и близкие, сотрудники полиции разыскивают 37-летнего жителя города Кемерово Аркадия Бучкова. Мужчина ушел в неизвестном направлении 3 апреля, и с тех пор о нем нет никаких известий.

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие.

Особые приметы: отсутствуют ногти на руках.

Был одет: темно-синяя куртка, темно-синие спортивные штаны.

Волонтеры отмечают, что Аркадий Бучков нуждается в медицинской помощи. Если вам известно его местонахождение или вы готовы присоединистья к поиску пропавшего, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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