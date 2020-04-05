5 Апр 2020 2020-04-05T04:21:06+03:00

Мужчину без ногтей на руках разыскивают в Кузбассе. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

Он пропал 3 апреля в Кемерове

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе разыскивают 37-летнего Аркадия Бучкова. Мужчина пропал 3 апреля По данным волонтеров нуждается в медицинской помощи.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», родные и близкие, сотрудники полиции разыскивают 37-летнего жителя города Кемерово Аркадия Бучкова. Мужчина ушел в неизвестном направлении 3 апреля, и с тех пор о нем нет никаких известий.

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие.

Особые приметы: отсутствуют ногти на руках.

Был одет: темно-синяя куртка, темно-синие спортивные штаны.

Волонтеры отмечают, что Аркадий Бучков нуждается в медицинской помощи. Если вам известно его местонахождение или вы готовы присоединистья к поиску пропавшего, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU