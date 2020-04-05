Ревнивая многодетная мать сожгла дом сожителя

5 Апр 2020 2020-04-05T05:03:50+03:00

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Молодая многодетная мать из Прокопьевска предстанет перед судом из-за собственной ревности и несдержанности. Женщина не смогла простить своему сожителю его прошлое и сожгла его дом.

29-летняя жительница Прокопьевска – мать четырех детей. У его сожителя когда-то была другая жена, однако они развелись и мужчина, оставив дом бывшей, переехал к 29-летней прокопчанке. Однако общения с экс-супругой полностью не прекратил. И этот факт невероятно раздражал его новую избранницу. В один из дней женщина решила раз и навсегда прекратить это и подожгла дом сожителя и его бывшей жены.

- По заключению комплексной судебной экспертизы, жилой дом восстановлению не подлежит. Сумма причиненного ущерба составила около 400 000 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Ревнивеца стала фигуранткой уголовного дела, и в скором времени ей предстоит предстать перед судом. Она может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU